Анонс на 28 января

28 января во Владивостоке во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43) пройдет первенство по самбо среди кадетов 2002—2003 года рождения.

28 января во Владивостоке пройдут игры последней четвертой группы турнира по дворовому хоккею на Кубок главы города. Вход для зрителей свободный. Расписание игр турнира по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд: 28 января: ул. Фанзавод, 18 в 10.00 встретятся команды «Ярость» и «Викинги»; здесь же в 11.30 встретятся команды «Змеинка» и «Спортландия».

28 января г. Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Первенство Приморского края по боксу, юноши 13-14 лет.

28 января г. Владивосток. Открытие сезона по буерному спорту, Кубок «Семь футов».

28 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и Первенство ДВФО по киокусинкай каратэ-до.

28 января г. Владивосток. Краевой турнир по тяжелой атлетике памяти П.В. Лаптенка, юноши, девушки до 18 лет.

28 января г. Владивосток, КК "Феско Холл" (ул. Верхнепортовая, 38). Первенство ДВФО по танцевальному спорту.

28 января г. Уссурийск, с. Раковка. Открытый Чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду, 1 этап.

28 января с. Екатериновка (Партизанский р-н). Открытый Чемпионат Приморского края по ледолазанию, трудность, скорость.

28 января г. Москва. ВК «Луч» Москва - ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

28 января — Международный день защиты персональных данных.

28 января — Международный день БЕЗ интернета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]