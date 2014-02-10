Владивостокский цирк подготовил новую программу
Новая программа во владивостокском государственном цирке начинается в субботу, 3 февраля. В течение месяца гастролей труппы в Приморье более 800 ребят из всех уголков края смогут бесплатно посетить представления.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, это дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и тех детей, кто продемонстрировал наиболее выдающиеся успехи в различных сферах деятельности, на новое представление – юбилейную программу «Наш добрый, добрый цирк». Юные приморцы из всех муниципалитетов региона посетят выступления артистов в течение гастролей цирковой труппы – с 3 февраля по 4 марта.
«От каждого муниципального образования на представления приглашаются дети-инвалиды, дети-сироты, дети, состоящие на учете в органах МВД и социальной защиты. Кроме того, в состав делегации войдут победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов и другие ребята, отличившиеся высокими достижениями», – рассказала и.о. директора департамента культуры Анна Гоголева.
Напомним, торжественное открытие Владивостокского государственного цирка после долгожданного ремонта состоялось 16 декабря 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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