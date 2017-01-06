Анонс на 29 января

29 января во Владивостоке в 18.00 в библиотеке Горького пройдет исторический лекторий «Владивосток и его Гиляровские».

29 января молодежка «Адмирала» встретится с еще одной командой из северной столицы – «Динамо». Время начала матчей в «Фетисов Арене» в 19.30.

29 января — День мобилизации против угрозы ядерной войны.

29 января — Киберпонедельник в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]