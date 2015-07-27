Семибалльные пробки были отмечены во Владивостоке в понедельник

На рабочей неделе с 22 по 26 января максимальная загруженность дорожного движения во Владивостоке была утром в понедельник, когда пробки достигли 7 баллов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Яндекс».

В утренний час пик во вторник заторы были 6-балльными, а со среды по пятницу — 5-балльными.

По вечерам с понедельника по четверг пробки составляли 6 баллов.

Топ пробок за рабочую неделю, 22—26 января:

4,2 км — 22 января, около 09:00, Спортивная улица, Луговая улица, Светланская улица от улицы Фадеева до улицы Лазо. Пробка продлилась 1 час.

3,7 км — 22 января, около 09:00, проспект 100-летия Владивостока от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная». Пробка продлилась 2 часа 10 минут.

3,4 км — 23 января, около 09:00, Народный проспект, Океанский проспект от кольца 3-й Рабочей до издательства «Дальпресс». Пробка продлилась 1 час 10 минут.

3,4 км — 23 января, около 19:00, Океанский проспект, Народный проспект от издательства «Дальпресс» до кольца 3-й Рабочей. Пробка продлилась 2 часа.

3,3 км — 22 января, около 18:30, Русская улица от улицы Адмирала Горшкова до автовокзала «Вторая речка». Пробка продлилась 1 час 30 минут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]