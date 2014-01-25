"Приморье - 80! Наша история": Как создавался памятник Владимиру Высоцкому во Владивостоке?
"Приморье - 80! Наша история": Интервью со скульптором Петром Чегодаевым, автором памятника Владимиру Высоцкому во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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