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В Приморье заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже уровня эпидпорога

В Приморье заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже уровня эпидпорога

Фото: antiangina.ru

В период с 15 по 21 января специалисты Роспотребнадзора провели исследование заболеваемости ОРВИ и гриппом в Приморье. Заболеваемость регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

По результатам лабораторных данных с начала эпидсезона 2017—2018 года обследовано 685 человек. В трех случаях обнаружен вирус гриппа A(H3N2), 11-ти случаях A (H1N1) 2009, в 15 случаях — грипп В.

Во Владивостоке заболеваемость так же ниже эпидемического порога.

На территории края проводится постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом, в целом совокупного населения, детских образовательных учреждений, контроль за состоянием госпитализации, своевременного лабораторного обследования, подлежащих контингентов. Охват прививками в предэпидемический период составил 46,1%.

Карантин ввиду большого количества заболевших детей объявлен в трех детских садах и одной школе в Приморье. Частично приостановили занятия 142 детских сада (166 групп) и 21 школа (33 класса). Такие меры предпринимаются, когда среди детей болеют 20 % коллектива и более.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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