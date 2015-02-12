Владивосток поднимет волну поддержки российских олимпийцев. Сегодня приморские атлеты озвучили свое намерение провести митинг, адресованный спортсменам, которых дисквалифицировал международный олимпийский комитет. Поводом послужило очередное необоснованное сокращение списка чистых атлетов. Массовая акция намечена на первые числа февраля.

Последствия допинговых скандалов сегодня на всех информ-сайтах страны. Из 500 российских спортсменов к зимним Олимпийским играм допущены 169. В спортивном сообществе шок. Приморские атлеты одним из первых отреагировали на рекордно низкие цифры. Намерены бойкотировать заявления Международного Олимпийского комитета. В последний бан-лист попали звезды российского спорта: Виктор Ан, Сергей Устюгов, Антон Шипулин. Обескровлена команда конькобежцев. Без аргументов и фактически без сроков на восстановление репутации. МОК не оставляет шанса россиянам доказать свою чистоту даже в апелляционном порядке.

Маргарита Вертелецкая, вице-президент федерации шорт-трека г. Владивостока: «Мы со многими спортсменами знакомы. Занимались вместе. Это, конечно, удар. Это ведь многолетняя работа. Это уже не спорт — политика. Сняли медали с конькобежцев, лыжников, лишили участия».

Теперь борьба идет в судебных инстанциях. Юристы работают над пересмотром заявок, и сборная надеется, что число одобренных спортсменов все же увеличится. В ближайшее время МОК опубликует окончательный список.

Виталий Оботин, приморский пловец, 12-кратный чемпион Сурдолимпийских игр: «Что бы ни происходило, нужно доделывать до конца. Когда говорят, надо ли выступать под формой, предложенной комитетом... Нужно. Если не поедем, то зимний спорт в России можно просто убить».

Приморские спортсмены уверены: тем, кто все-таки попадет на арены Пхёнчхана, эмоционально будет нелегко. Краевые федерации намерены запустить массовую акцию — митинг поддержки дисквалифицированных и одобренных. И надеются, что эстафету, открытую Владивостоком, поддержат и другие регионы.

Андрей Черных, серебряный призер Кубка мира по кудо, посол ГТО в Приморском крае: «Нужно, чтобы страна объединилась. Все вышли, поддержали олимпийских спортсменов. Выйти с флагами, чтобы все видели — наши спортсмены представляют Россию, а не нейтральную страну!»

Митинг намечен на 3 февраля на центральной площади. Организаторы надеются, что к ним присоединятся и приморские болельщики.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]