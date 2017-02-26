Зимний фестиваль "Выходи гулять" пройдет во Владивостоке

28 января во Владивостоке в рамках зимнего фестиваля городской среды состоятся развлекательные программы «Выходи гулять!». Творческие мероприятия пройдут в Жариковском сквере (в районе остановки общественного транспорта «Дальзавод») и в парке Победы (около Приморского краевого дома молодежи, проспект 100-летия Владивостока, 103).

Как сообщили в администрации города, выйти гулять в Жариковский сквер горожан приглашают с 11 до 19 часов. Здесь развернётся выставка детских рисунков «Зимняя сказка», будет работать фотозона «Русская зима». Всем желающим предлагают сделать тематическое фото с национальным колоритом и ростовыми куклами. В 13 часов начнётся концертная программа. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность». Также запланирован мастер-класс по уличным танцам от группы уличного танца «Эврика». В это же время начнут работу локальные площадки. Так, и дети, и взрослые смогут продемонстрировать меткость на площадке «Снежные снайперы» и наполнить вёдра снежками, испытать свои силы в «Снегоступинге» и преодолеть лабиринт в снегоступах. Самых юных горожан ждёт игра «Снежная речка» — детворе необходимо будет пройти через «речку», где их ждёт множество препятствий.

В парке Победы зимний фестиваль состоится с 12 до 18 часов. Жители и гости Владивостока увидят выставку детских рисунков, на которых ребята изобразили свою зиму с играми, праздниками и катанием с горы. Поклонников селфи и фотосессий ждёт фотозона «Весёлая зима» с ростовыми куклами, также будут работать локальные площадки. В 13 часов стартует концерт. Вокальные композиции представят хоровой коллектив «Содружество», казачий ансамбль «Традиция», хор «Дети войны», солистка татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» Рамзия Хмелевская.

Кроме того, в парке Победы и Жариковском сквере будет работать свободный микрофон — всем желающим ребятам предлагают продекламировать любое стихотворение. Победителей творческого состязания ждут призы, предоставленные компанией «КидБург».

На обеих площадках развернутся фудкорты, где горожане смогут согреться горячим чаем или кофе. Управление культуры администрации Владивостока приглашает на зимний фестиваль «Выходи гулять!» всех желающих. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]