Когда в Приморье придет долгожданное потепление

Из-за продолжительных морозов, которые накрыли Приморский край усложнилась ледовая обстановка. Льдом даже сковало и бухту Золотой Рог. Как справляются с такими условиями моряки, и когда уже в край вернется тепло?

Интенсивное ледообразование сейчас можно наблюдать в Амурском и Уссурийском заливах. Нередко встречается плавучий лед в заливе Петра Великого. И впервые за много лет толщина льда в бухте Золотой рог достигла 15-ти сантиметров.

- Сейчас, согласно распоряжению капитана Морского порта Владивосток, навигация в акватории Владивостока разрешена только судам ледового класса, то есть имеющим специальное усиление корпуса и главную силовую установку достаточной мощности. А всем остальным положено заблаговременно сообщать о необходимости ледокольной проводки.

Ситуация усложняется еще и тем, что из-за штормовых условий и сильных морозов происходит быстрое, практически моментальное обледенение судов. Столь непростых условий мореплавания в акватории Владивостока не было давно. Все же такая продолжительная холодная погода в Приморье наблюдалась последний раз в 2001 году. Эту зиму ученые уже по праву называют аномальной.

Михаил Пичугин, сотрудник лаборатории спутниковой океанологии ДВО РАН, кандидат географических наук: «На погоду в Приморье влияют продолжительные холодные вторжения холодных масс. На сегодняшний день это погодное явление не закончилось, и по продолжительности и величине приземной температуры его можно отнести к аномальному. Есть прогнозы, что в связи с таянием льдом в Арктике нам прогнозируют резкий рост повторяемости таких холодных вторжений. Но для нашего Приморского края такие оценки резкого роста не наблюдаются, их не фиксируют…»

Впрочем, уже к концу этой недели погода станет немного комфортнее. Северный ветер ослабнет, температура незначительно поднимется.

Виктор Чулков: «Если говорить про долгосрочную перспективу, то уже в феврале таких продолжительных холодов быть не должно».

А вот нулевых или слабоположительных температур, которыми последние несколько лет погода радовала приморцев, уже в январе—феврале в этом году точно ждать не стоит. Настоящее тепло придет в Приморье лишь с наступлением календарной весны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]