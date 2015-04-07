В Приморье мужчина спас собаку, лизнувшую на морозе люк (видео)

В Приморье неравнодушный прохожий спас дворовую собаку, лизнувшую на морозе люк. Видео спасения этого животного опубликовано на сайте newsbox24.tv.

Приклеившуюся языком к металлу собаку, которая скулит, будто зовет на помощь, заметили в одном из приморских дворов. Проходивший мимо мужчина вначале попытался спасти животное теплой водой, однако первые попытки оказываются безрезультатными. Язык собаки отлипает от металлической поверхности лишь после дополнительного литра теплой жидкости.

По мнению местных жителей, животное попало в такую ситуацию из-за голода, а не из-за любопытства, как может показаться вначале. Не исключено, что жильцы соседнего дома пытались накормить собаку, и выложили еду прямо на металлический люк. Вероятно, дворняга скушал все до последней крошки и принялся облизывать место трапезы, примерзнув языком на сильном морозе к металлу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]