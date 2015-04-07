Новости Общество Видео Происшествия Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:06
  0

В Приморье мужчина спас собаку, лизнувшую на морозе люк (видео)

В Приморье неравнодушный прохожий спас дворовую собаку, лизнувшую на морозе люк. Видео спасения этого животного опубликовано на сайте newsbox24.tv.

Приклеившуюся языком к металлу собаку, которая скулит, будто зовет на помощь, заметили в одном из приморских дворов. Проходивший мимо мужчина вначале попытался спасти животное теплой водой, однако первые попытки оказываются безрезультатными. Язык собаки отлипает от металлической поверхности лишь после дополнительного литра теплой жидкости.

По мнению местных жителей, животное попало в такую ситуацию из-за голода, а не из-за любопытства, как может показаться вначале. Не исключено, что жильцы соседнего дома пытались накормить собаку, и выложили еду прямо на металлический люк. Вероятно, дворняга скушал все до последней крошки и принялся облизывать место трапезы, примерзнув языком на сильном морозе к металлу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря