Сегодня станет известна столица "Тотального диктанта - 2018"

Сегодня в Новосибирске назовут столицу «Тотального диктанта – 2018». Ею может стать Владивосток, который занял первое место в результате интернет голосования. Однако окончательное решение примет экспертное жюри, которому еще предстоит заслушать презентации городов, вышедших в финал.

В результате жеребьевки, городские делегации будут выступать перед экспертами в следующем порядке: Иркутск, Владивосток, Таллин, Тюмень, Красноярск.

Автор текста, который уже выбрали, приедет в город-победитель 14 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции. В этом году к ней собираются присоединиться 80 стран мира. Начало голосования за столицу «Тотального диктанта – 2018» начнется в 20:00 часов по местному времени.

ДЛЯ СПРАВКИ: Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Автором текста Тотального диктанта, который пройдет14 апреля 2018 года в 80 странах мира, стала писательница Гузель Яхина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]