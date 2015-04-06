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Источник: "На обнаруженном в Японском море плоту, скорее всего, никого нет"

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Плот, обнаруженный в предполагаемом месте исчезновения судна «Восток», не похож на обитаемый. Об этом «Вестям: Приморье» сообщил источник в Управлении МЧС по Приморскому краю. Есть предположение, что спасательный плот поврежден. Это станет окончательно известно в ближайшее время.

Напомним, ранее самолет Бе-200 заметил объект, похожий на плот. К месту поисков отправилось судно «Спасатель Заборщиков». Поисками также занимается вертолет Ми-8. Напомним, что поиски пропавшего у берегов Приморья рыболовецкого судна "Восток" продолжаются третий сутки. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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