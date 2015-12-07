Во Владивостоке из-за порыва трубы вмерзли в лед автомобили (видео)

Двор дома №17 на улице Надибаидзе во Владивостоке со вчерашнего дня представляет собой каток. Из-под подпорной стены всю ночь с пятницы на субботу бежала вода. В результате в ледовом плену оказалось несколько автомобилей, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой нa vl.ru.

По словам жильцов, несколько зим подряд неизвестно откуда течет вода. Наверху подпорной стены есть несколько коммуникационных люков, и люди подозревают, что из-за холодов внутри стены прорвало трубу.

Под десятисантиметровым слоем наледи скрываются лужи, вода продолжает поступать, но ликвидировать аварию ответственные службы не спешат. По словам жильцов, машина водоканала приехала, развернулась и уехала. К 28 января во дворе не появилось ни аварийных бригад, ни даже дворников.

«Мы не смогли дозвониться до председателя ТСЖ, – говорит один из жильцов Игорь. – А такая ситуация уже не первую зиму происходит. Каждый год там что-то рвется и из-под стены бежит вода, которая тут же замерзает. Машины вмерзли в лед, его откалывали, чтобы они смогли выехать».

На место происшествия жильцы вызвали представителя административно-территориального управления, но «аварийка» у дома так и не появилась. При этом ТСЖ, обслуживающее дом, обязано очистить территорию от наледи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]