Два новых моста построят в Приморье за 644 миллиона рублей

Подготовка к реконструкции двух мостов на автодороге Владивосток – Находка – Порт Восточный начнется в этом году. Сооружения будут возведены через реки Артемовка и Лобога.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в этом году запланировано выполнить проектную документацию и инженерные изыскания. Для начала строительных работ, возможно, понадобится проводить изъятие земли. Это может занять несколько лет, поэтому основные строительные работы начнутся в 2022 году и завершатся в 2023 году.

Длина комплекса инженерных сооружений в районе реки Артемовка составит около тысячи метров, из них 165 метров – непосредственно мост. Предполагаемая стоимость строительства объекта – 422 миллиона рублей.

Строительная длина мостового перехода через реку Лобога составит 650 метров, в том числе моста – 72 метра. Предполагаемая стоимость строительства – 222 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]