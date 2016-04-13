Два новых моста построят в Приморье за 644 миллиона рублей
Подготовка к реконструкции двух мостов на автодороге Владивосток – Находка – Порт Восточный начнется в этом году. Сооружения будут возведены через реки Артемовка и Лобога.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в этом году запланировано выполнить проектную документацию и инженерные изыскания. Для начала строительных работ, возможно, понадобится проводить изъятие земли. Это может занять несколько лет, поэтому основные строительные работы начнутся в 2022 году и завершатся в 2023 году.
Длина комплекса инженерных сооружений в районе реки Артемовка составит около тысячи метров, из них 165 метров – непосредственно мост. Предполагаемая стоимость строительства объекта – 422 миллиона рублей.
Строительная длина мостового перехода через реку Лобога составит 650 метров, в том числе моста – 72 метра. Предполагаемая стоимость строительства – 222 миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.01.2018 Почти 360 миллионов рублей направлено на строительство моста в Приморье
-
17.01.2018 Новый мостовой переход появится в Приморье
-
20.12.2017 Уже на этой неделе начнется строительство моста через реку Кроуновка
-
04.04.2017 Строительство моста в уссурийской Кроуновке начнется в июле
-
07.06.2016 Ремонт моста через реку Суходол завершат до конца недели
-
13.04.2016 Мост через реку Литовку откроют к 1 мая
Добавить комментарий