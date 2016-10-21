Тигр Упорный стал героем комикса

Всемирный фонд дикой природы (WWF) представил в интернете комикс о тигре Упорном. Еще при жизни этот зверь, выпущенный после реабилитации в Хабаровском крае, стал символом борьбы за свободу и выживание тигра в дикой природе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

По инициативе WWF США и WWF России впервые история реального конфликтного тигра рассказана неформальным языком комикса. Конфликт с человеком, реабилитация, выпуск в природу, два года в тайге, гибель в схватке с другим хищником — каждая страница жизни Упорного дала уникальные сведения о поведении «перевоспитавшегося» тигра. Теперь благодаря рисункам американского художника Метью Твомбли их можно перелистать, рассмотреть и почувствовать весь накал событий, в которых оказался этот дикий зверь.

«Мне очень понравился Упорный как герой. И не только он, но и вся история вокруг него: и как люди пытаются найти варианты мирного соседства с тиграми, и как сам Упорный борется за выживание в суровой тайге. Он рассказал нам о своей жизни, которая не закончилась с его смертью. Для меня было важно сделать рассказ эмоциональным и захватывающим. А рисунки помогают читателям пройти по тропе жизни этого знаменитого тигра буквально след в след», — говорит художник и автор комикса Метью Твомбли.

Впервые тигр Упорный попал в поле зрения людей в ноябре 2014 года. Спасаясь от бескормицы, ослабленный изголодавшийся хищник вышел из тайги на окраину города Вяземский. После нападения на домашнюю собаку в населенном пункте было принято решение о изъятии тигра из природы. Упорный был оперативно отловлен группой по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края и помещен в Центр реабилитации диких животных «Утес». За упорство и нежелание выходить из транспортировочной клетки в вольер, этот самец возрастом более 3-х лет и получил свою кличку. Специалисты приложили максимум усилий для того, чтобы тигр не только поправился, но и не утратил охотничьи навыки.

В мае 2015 года Упорный был выпушен на свободу возле национального парка «Анюйский». Отсюда тигр двинулся на северо-восток, в Комсомольский район, и, преодолев порядка 200 км, обосновался в бассейн реки Гур.

Почти два года специалисты с помощью радиоошейника получали уникальную информацию об адаптации тигра в тайге, в самых сложных в мире условиях для обитания таких хищников. За время этих странствий Упорный не заходил в населенные пункты и не встречался с человеком, вел жизнь обычного дикого зверя, преодолевая сорокаградусные морозы, полутораметровые снега. Прекращение подачи сигнала с GPS ошейника было отмечено в феврале 2017 года, а в марте, когда удалось добраться до места таежной драмы и затем провести экспертизу, стало ясно, что Упорный погиб в схватке с другим, более сильным хищником.

Посмотреть историю тигра Упорного и поделитесь ей в интернете с друзьями можно по ссылкам:

на английским языке https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/winter-2017/articles/uporny-s-story

на русском языке http://uporny-story.wwf.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]