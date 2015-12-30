На Дальнем Востоке «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом 204 населенных пункта по проекту устранения цифрового неравенства
«Ростелеком» построил 204 точки доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН) на Дальнем Востоке.
Количество малых населенных пунктов в регионах ДФО, где теперь есть высокоскоростной интернет: Амурская область – 86, Приморский край – 51, Хабаровский край – 28, ЕАО – 17, Сахалинская область – 14, Саха (Якутия) – 5. Камчатский край – 3.
Проект устранения цифрового неравенства предусматривает строительство точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В целом по стране такие точки должны быть построены почти в 14 тыс. населенных пунктов.
Напомним, что с августа 2017 года доступ в интернет в этих точках предоставляется бесплатно.
«Сегодня более 70 000 жителей в малых населенных пунктах могут пользоваться скоростным интернетом. Для этого мы проложили более 2,5 тысячи километров оптических линий связи. При строительстве точек мы параллельно обеспечиваем скоростным интернетом больницы и другие социально значимые учреждения в отдаленных районах. Интернет помогает повышать качество жизни на удаленных и труднодоступных территориях», – отметил Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
Подключиться к интернету можно с мобильного телефона, ноутбука, планшета и других устройств с модулем Wi-Fi.
Подробная информация об услуге представлена на сайте компании (www.rt.ru) в разделе «Wi-Fi сельской местности».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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