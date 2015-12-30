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На Дальнем Востоке «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом 204 населенных пункта по проекту устранения цифрового неравенства

На Дальнем Востоке «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом 204 населенных пункта по проекту устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» построил 204 точки доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН) на Дальнем Востоке.

Количество малых населенных пунктов в регионах ДФО, где теперь есть высокоскоростной интернет: Амурская область – 86, Приморский край – 51, Хабаровский край – 28, ЕАО – 17, Сахалинская область – 14, Саха (Якутия) – 5. Камчатский край – 3.

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает строительство точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В целом по стране такие точки должны быть построены почти в 14 тыс. населенных пунктов.

Напомним, что с августа 2017 года доступ в интернет в этих точках предоставляется бесплатно.

«Сегодня более 70 000 жителей в малых населенных пунктах могут пользоваться скоростным интернетом. Для этого мы проложили более 2,5 тысячи километров оптических линий связи. При строительстве точек мы параллельно обеспечиваем скоростным интернетом больницы и другие социально значимые учреждения в отдаленных районах. Интернет помогает повышать качество жизни на удаленных и труднодоступных территориях», – отметил Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Подключиться к интернету можно с мобильного телефона, ноутбука, планшета и других устройств с модулем Wi-Fi.

Подробная информация об услуге представлена на сайте компании (www.rt.ru) в разделе «Wi-Fi сельской местности».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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