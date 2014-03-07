Грузовик насмерть сбил пешехода во Владивостоке

ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке на улице Волгоградская 29 января около 12.00, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

39-летний водитель автомашины «Митсубиси Фусо», двигаясь со стороны улицы Постышева в направлении Тухачевского, в районе дома №7А на улице Волгоградская сбил мужчину. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате автоаварии 80-летний житель Владивостока получил травмы, несовместимые с жизнью.

На момент ДТП стаж вождения водителя «Митсубиси Фусо» составил 18 лет. В 2017 году мужчину привлекали к административной ответственности по ч.1 ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправности), ч.2 ст. 12.3 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов), 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). Штрафы оплачены.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]