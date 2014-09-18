Ангар для вертолета санитарной авиации построен в поселке Кавалерово

Строительство ангара для базирования вертолёта санитарной авиации завершилось в приморском посёлке Кавалерово. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, на эти цели из краевого бюджета были направлены 5,3 миллиона рублей. Строительство ангара проведено для того, чтобы обеспечить сохранность воздушного судна в летнее и зимнее время, а также улучшить качества необходимого технического обслуживания, создать комфортные условия для технического персонала. Всё это также позволяет осуществлять подготовку воздушного судна независимо от погодных условий в рамках соблюдения требований безопасности полетов, что соответственно скажется на оперативной готовности для выполнения полетов на санитарные задания.

В 2017 году на модернизацию инфраструктуры для внутрикраевых авиаперевозок в Приморье было направлено более 56 миллионов рублей из регионального бюджета. На эти средства были построены два новых здания аэровокзалов в северных посёлках, а также реконструированы взлётно-посадочные полосы в нескольких населённых пунктах.

Два вертолёта санитарной авиации Приморья базируются в Артёме и Кавалерово. С начала года вертолёты совершили 18 вылетов, оказана помощь 19 пациентам. В 2017 году силами санитарной авиации 232 тяжелобольных приморца были оперативно эвакуированы и доставлены в учреждения здравоохранения второго и третьего уровней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]