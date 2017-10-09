Анонс на 30 января

30 января в 19.30 в «Фетисов Арене» молодежка «Адмирала» встретится с питерской командой «Динамо». Время начала матчей в 19.30.

30 января в 16.00 во владивостокском клубе «антресоль» - цикл мероприятий «Вся жизнь на сцене… Леонид Гайдай».

30 января в 10.00 во Владивостоке в студии танцев Forma – открытые уроки по танцам.

30 января в 14.00 в СК «Арена спорта» во Владивостоке (Володарского, 3а) – занятия для людей старшего возраста по программе «Здоровая спина».

30 января в 16.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) – мастер-класс для учеников 11-х классов, которые планируют сдавать ЕГЭ по истории.

30 января в 18.30 в краевом академическом драмтеатре им. М. Горького (Светланская, 49) – лирическая драма в двух действиях по пьесе Л. Зорина «Варшавская мелодия».

30 января — День Деда Мороза и Снегурочки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]