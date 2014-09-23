Половина многодетных семей рискуют остаться без обещанного земельного участка. Видеорепортаж Татьяны Дубко
В администрации Владивосток состоялась очередная жеребьевка по распределению земельный участков для многодетных семей. В краевом центре до сих пор — самая проблемная ситуация с наделами для многодетных, которые многие рассчитывают использовать в первую очередь для жилищного строительства. Но пока даже те, кто получил такую землю одним из первых, ничего не может сделать для того, чтобы начать стройку.
Долгожданные секунды — и вот он, заветный номер. Эмоций в зале не скрывают. В руках у многодетных родителей — карта и документ, который приближает к большому строительству. На первой в этом году жеребьевке распределили семь участков в пригороде Владивостока.
Марина Ефимова, многодетная мама: «Приятные ощущения, очень долго ждали, 4 года».
- Тут какой-то шестисотый. А у нас 588. Вот где он?
Олеся и Денис Кудиновы едут на разведку. Спутник грешит. И найти Артековскую, 2 удается только со второй попытки. Где-то тут, в лесу, их законные 12 соток.
- Без джипа тут не обойтись. Один лед, в школу дети не дойдут.
Многодетную маму радует чистый воздух и, даже в мороз, греет мысль, что когда-нибудь тут будет дом. Зато у главы семейства больше вопросов: не скрывает ли снег болотину и как строиться, если инфраструктура нулевая?
Дороги и коммуникации, возможно, появятся только к 2021-му году.
Денис Кудинов, участник программы по обеспечению многодетных семей землей: «Оформи землю, а что потом? Налоги платить! А за что? Чтобы какие-то работы начать, у меня должны быть свет и вода. А где я их возьму?»
Татьяна Дубко, корреспондент: «Одна из основных сложностей для семей, получивших участки, — деревья. Например, этому гиганту, скорее всего, не один век, в обхвате — три меня. И прежде чем начать строительство, нужно решить и его судьбу. Семьи полагают, что им придется сделать это за свой счет».
Тем, кто хочет ускорить появление электро- и водоснабжение, власти города рекомендуют найти средства в личном бюджете. Многодетные подсчитывают расходы. Материнского капитала едва хватит на забор. А для большой стройки нужны еще миллионы. Потянуть такую землю удается единицам. Поэтому все чаще в интернет-барахолке мелькают объявления о продаже новоприобретенных участков. Но в администрации Владивостока советуют не расставаться с дефицитными сотками. Во Владивостоке земельный голод. И участков хватит не всем.
Юлия Данилова, начальник отдела управления муниципальной собственности администрации Владивостока: «Были заключены соглашения с пятью муниципалитетами на выделение дополнительных земель, но, к сожалению, ни один не предложил вариантов. Администрация прорабатывает вопрос по замене участков на льготы, выплаты. Но не получил поддержку».
В пригороде краевой столицы участки получили больше 2000 семей. Но в листе ожидания — еще в два раза больше. И, по прогнозам городских властей, земельного запаса хватит только на половину запросов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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