Смертность в Приморье снизилась почти на 3%

Снижение смертности отмечается в Приморском крае. Так, по итогам 11 месяцев 2017 года она снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, с января по ноябрь 2017 года отмечается снижение смертности по ряду заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, туберкулез, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения.

Также значительное снижение смертности отмечается в Приморье от случайных отравлений алкоголем и самоубийств.

«За этот период в крае отмечено снижение смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней, и, что особенно радует, от новообразований, в том числе и злокачественных, которые вызывают рак», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Уровень младенческой смертности по итогам 11 месяцев 2017 года не изменился. Он составляет 6,2 промилле на 100 тысяч населения.

Глава ведомства Андрей Кузьмин подчеркнул, что по итогам 11 месяцев в крае отмечается снижение числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых и цереброваскулярные болезни. Здесь снижение произошло почти на 5%.

«Показатели смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) улучшились на 7,8%: 2358 случаев за 11 месяцев 2016 года и 2175 случая за 11 месяцев 2017 года. Также уменьшилось число умерших от ишемической болезни сердца на 4,8% (280 случаев) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (5840 и 5560 соответственно). Число умерших от инфаркта миокарда снизилось на 8,8% с 1790 случаев до 1633 случаев, при этом количество умерших от острого инфаркта миокарда снизилось на 11,6% (с 1209 до 1069), от повторного инфаркта миокарда на 2,9% (с 581 до 564)», – сообщил Андрей Кузьмин.

В Приморье растет и количество проведенных тромболитических терапий – как на догоспитальном, так и госпитальном этапах.

«Тромболитическая терапия – это жизненно важная процедура, которая позволяет врачам сохранять жизнь пациентам с острым коронарным синдромом и улучшать ее качество, особенно на догоспитальном этапе», – отметил директор департамента.

Он сообщил, что в сравнении с прошлым годом увеличилось и число пациентов, госпитализированных в Региональный сосудистый центр и Первичные сосудистые отделения с острым нарушением мозгового кровообращения в первые 4-5 часов. Сегодня этот показатель равен 29,5% от всех пациентов.

Отметим, что с целью дальнейшего снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году продолжается масштабное информирование населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда. Усилена работа по обеспечению условий для реализации здорового образа жизни.

Большая роль в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний отводится реализуемому в крае проекту «Теле-ЭКГ». Сегодня в нем участвуют все станции скорой медицинской помощи региона. Объем передачи ЭКГ постоянно растет.

Уже со следующего года программа «Теле-ЭКГ» начнет работать и в фельдшерско-акушерских пунктах Приморья. Для этого закуплено все необходимое оборудование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]