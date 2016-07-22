На погашение долгов по зарплате сотрудникам «Радиоприбора» направлено 18 млн рублей
18 миллионов рублей направили на погашение задолженности перед сотрудниками АО «Радиоприбор». Средства предприятию поступили в результате взыскания дебиторской задолженности.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, на сегодняшний день долг перед бывшими сотрудниками предприятия составляет 380 миллионов рублей. Он накоплен в период с июня 2015 по февраль 2016 года. Сегодня «Радиоприбор» продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности, эти средства будут направляться в первую очередь на погашение долгов по заработной плате.
В настоящее время на базе предприятия создан новый производственный комплекс – филиал Дубненского машиностроительного завода. Он работает над выполнением гособоронзаказа, поступившего на предприятие по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. Сегодня здесь трудятся более 200 человек. Руководство завода информирует, что сейчас выплата заработной платы работникам действующего предприятия производится своевременно и в полном объеме.
Планируется, что уже в этом году новый «Радиоприбор» выпустит первые изделия. В перспективных планах собственников – диверсификация производства на заводе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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