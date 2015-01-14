Запись маленьких приморцев в первый класс стартует 1 февраля
Прием документов от будущих первоклассников проходит в два этапа. С 1 февраля по 30 июня – для дошкольников, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, а с 1 июля, но не позднее 5 сентября – для всех желающих ребят при наличии свободных мест. Подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно как лично, обратившись в образовательную организацию, так и через портал Госуслуг в сети Интернет или в многофункциональном центре.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, при подаче заявления с 1 февраля по 30 июня родители или законные представители будущих первоклассников, являющихся гражданами Российской Федерации, должны предоставить: документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка и его ксерокопию, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания и его ксерокопию. По своему усмотрению родители ребенка представляют и иные документы. Кроме того, специалисты рекомендуют до 1 сентября предоставить в образовательную организацию медицинскую карту. Она не входит в список обязательных документов для зачисления в школу.
Если ребенок не является гражданином России, его родителям или законным представителям придется также предоставить заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося, заверенные копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, будет размещена на информационных стендах для родителей и интернет-сайтах общеобразовательных учреждений не позднее 1 июля. При приеме в образовательное учреждение первоочередным правом пользуются только дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.02.2017 В Приморье началась запись детей в первые классы
-
09.06.2016 МФЦ приглашают 14-летних жителей Владивостока оформить получение своего первого паспорта в канун Дня России
-
11.03.2016 Записать ребенка в 1 класс в Приморье можно через МФЦ
-
18.02.2016 В школы Владивостока теперь записывают и в МФЦ
-
04.02.2016 Записать ребенка в школу приморцы могут за 15 минут
-
14.01.2015 В феврале в большинстве приморских школ начнется прием документов
Добавить комментарий