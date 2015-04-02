Задействованное в поисковой операции в Японском море судно возвращается в порт из-за угрозы обледенения

Сахалинский траулер «Вектор», участвовавший в поисках пропавшего 25 января сейнера «Восток», вынужден покинуть район операции из-за угрозы обледенения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Сахалинский траулер «Вектор» по докладу капитана о возможном обледенении судна освобожден от поисково-спасательной операции и последовал по назначению в порт Невельск. Его место в составе группировки временно занял траулер «Орион», сообщает Росморречфлот.

Операцию на месте по-прежнему координирует многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков». В район операции с Сахалина следует траулер «Океан», он должен прибыть туда во вторник.

Поиски пропавшего судна «Восток» продолжаются пятые сутки, его ищут морские суда и авиация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]