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Задействованное в поисковой операции в Японском море судно возвращается в порт из-за угрозы обледенения

Задействованное в поисковой операции в Японском море судно возвращается в порт из-за угрозы обледенения

Фото: Магадан - LiveJournal

Сахалинский траулер «Вектор», участвовавший в поисках пропавшего 25 января сейнера «Восток», вынужден покинуть район операции из-за угрозы обледенения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Сахалинский траулер «Вектор» по докладу капитана о возможном обледенении судна освобожден от поисково-спасательной операции и последовал по назначению в порт Невельск. Его место в составе группировки временно занял траулер «Орион», сообщает Росморречфлот.

Операцию на месте по-прежнему координирует многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков». В район операции с Сахалина следует траулер «Океан», он должен прибыть туда во вторник.

Поиски пропавшего судна «Восток» продолжаются пятые сутки, его ищут морские суда и авиация.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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