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Житель Приморья в пылу ссоры задушил своего знакомого

Житель Приморья в пылу ссоры задушил своего знакомого

Фото: Макспарк

31-летней жителя Приморья обвиняют в убийстве его знакомого. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, 1 апреля 2017 года недалеко от автодороги «Осиновка – Рудная Пристань» между обвиняемым и 65-летним потерпевшим возникла «пьяная» ссора. Обвиняемый задушил потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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