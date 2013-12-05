Приморская усыновительница потратила материнский капитал на собственные нужды

Прокурор в судебном порядке добивается возврата средств материнского капитала, потраченного усыновителями для собственных нужд, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратура Первореченского района г. Владивостока провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Специалисты установили, что женщина удочерила двоих несовершеннолетних детей. В связи с удочерением она воспользовалась правом на получение материнского (семейного) капитала.

По ее заявлению средства материнского капитала перечислены в счет погашения долга по ипотеке на квартиру, которая была в собственности ее супруга.

Одновременно в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Первореченскому району г. Владивостока было представлено нотариально удостоверенное обязательство супруга, в соответствии с которым он обязался в течение полугода после перечисления маткапитала оформить квартиру в общую долевую собственность на себя и детей. Однако обязательство не было исполнено.

Более того, в октябре 2016 года на основании решения суда удочерение в отношении детей отменено, несовершеннолетние переехали в центр содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с. Чугуевка.

Прокурор района обратился в суд в интересах государства с заявлением о возврате средств материнского капитала. Результаты судебного рассмотрения находятся на контроле прокуратуры района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]