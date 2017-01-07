Анонс на 31 января
31 января начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев совместно с руководителями аппарата управления внутренних дел проведет рабочую поездку в межмуниципальный отдел МВД России «Арсеньевский» с дислокацией в селе Яковлевка. В ходе рабочей поездки Николай Афанасьев проведет встречу с жителями села Варфоломеевка. Мероприятие состоится в 16.00 в здании администрации Варфоломеевского сельского поселения по адресу: Яковлевский район, село Варфоломеевка, ул. Пролетарская д.27. На встречу приглашают всех желающих.
31 января во Владивостоке в спортзале школы № 72 в 10.00 пройдет отборочный турнир III городского чемпионата по лапте среди подростков. За право выхода в полуфинал первенства города будут бороться хозяева площадки, а также команды школ № 37, 44 и лицея № 3.
31 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Спартак» СПб. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.
31 января-3 февраля г. Владивосток, бассейн с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Открытое Первенство Приморского края по плаванию.
31 января — Международный день ювелира.
31 января — День рождения русской водки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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