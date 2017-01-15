Аварию на котельной устраняют в приморском посёлке Сибирцево

Ночью 30 января на котельной №18, питающей теплом часть жилых домов и социально значимых объектов посёлка Сибирцево Черниговского района, произошла авария. Ремонтные работы планируется завершить в ближайшее время. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На котельной №18, обслуживающей большую часть посёлка – 44 многоквартирных дома и одну из школ, – произошла поломка в системе шлако- и золоудаления.

До устранения аварии котельная остановлена, сейчас ремонтные бригады ведут работы, которые планируют завершить в ближайшее время.

По оценкам специалистов, возобновить подачу тепла потребителям коммунальщики планируют к вечеру вторника, 30 января. Некоторое время потребуется на регулировку внутридомовых систем отопления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]