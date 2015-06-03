Районная прокуратура Владивостока требует отремонтировать школу на о. Попова
В июле 2017 года прокуратура Первомайского района Владивостока по результатам проведенной выездной проверки в деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г Владивостока» выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, лестничные марши, ведущие к эвакуационным выходам, оконные рамы и проемы повсеместно имели следы разрушения. Стеклянные витражи на запасном выходе частично отсутствовали, в местах повреждений (отсутствия стеклянных плит) залиты бетоном. Навес перед центральным входом выполнен из металлических пластин, соединенных между собой деревянными рейками. Большая часть пластин находилась в ненадлежащем техническом состоянии, наблюдалась частичная замена металлических пластин. При этом ремонт в школе не проводился по причине ненадлежащего финансирования со стороны учредителя – администрации г. Владивостока.
В целях защиты прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации г. Владивостока незаконным, а также о возложении обязанности профинансировать расходы на проведение ремонта в учебном заведении.
Решением Первомайского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.
Фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.10.2017 Прокуратура потребовала восстановить дорожное покрытие на улице Русской во Владивостоке
-
19.06.2017 Прокуратура: неочищенные сточные воды сбрасывали в реку Большая Уссурка
-
24.05.2017 Прокуратура выявила нарушения в деятельности краевого департамента по тарифам
-
23.12.2016 Очередные грубые нарушения выявлены при возведении школы в приморском Рощино
-
17.03.2016 Прокуратура Приморья выявила недофинансирование 27 образовательных учреждений края
-
03.06.2015 Прокуратура обязала администрацию Кировского района Приморья обеспечить бесплатную доставку детей из с. Преображенка в школу
Добавить комментарий