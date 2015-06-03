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Районная прокуратура Владивостока требует отремонтировать школу на о. Попова

Районная прокуратура Владивостока требует отремонтировать школу на о. Попова

В июле 2017 года прокуратура Первомайского района Владивостока по результатам проведенной выездной проверки в деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г Владивостока» выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, лестничные марши, ведущие к эвакуационным выходам, оконные рамы и проемы повсеместно имели следы разрушения. Стеклянные витражи на запасном выходе частично отсутствовали, в местах повреждений (отсутствия стеклянных плит) залиты бетоном. Навес перед центральным входом выполнен из металлических пластин, соединенных между собой деревянными рейками. Большая часть пластин находилась в ненадлежащем техническом состоянии, наблюдалась частичная замена металлических пластин. При этом ремонт в школе не проводился по причине ненадлежащего финансирования со стороны учредителя – администрации г. Владивостока.

В целях защиты прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации г. Владивостока незаконным, а также о возложении обязанности профинансировать расходы на проведение ремонта в учебном заведении.

Решением Первомайского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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