Всероссийские проверочные работы пройдут в школах Уссурийска

Итоговые контрольные работы для учеников Уссурийского городского округа по отдельным учебным предметам начнутся с 20 марта.

Как пояснили «Вестям: Приморье» в управлении образования и молодежной политики администрации Уссурийского ГО, всероссийские проверочные работы в этом году напишут учащихся 4, 5 и 11 классов, в качестве апробации, возможно, добавят работы для учеников 6 классов.

Отметим, всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией. Их результаты будут полезны родителям и учителям для оценки уровня подготовки детей по итогам окончания основных этапов обучения. ВПР проводятся в образовательных организациях с использованием одинаковых заданий для учащихся по всей Российской Федерации, которые позволят оценить знания школьников по единым критериям.

Первыми, кто напишет ВПР, станут учащиеся 11-х классов. 20 марта для них пройдет проверочная работа по иностранным языкам, 21 марта — по истории. В апреле выпускники напишут контрольные по географии, химии, физике и биологии. 4 классы приступят к сдаче проверочных работ с 17 апреля, в этот день они выполнят задание по русскому языку. Контрольные по математике пройдут 24 апреля, а по окружающему миру — 26 апреля. Ученики 5-х классов проверят свои познания в русском языке 17 апреля, в математике — 19 апреля, в истории — 24 апреля, в биологии — 26 апреля.

Кроме того, в режиме апробации проверочные работы пройдут также для учащихся 6-х классов. 18 апреля они напишут проверочную работу по математике, 20 апреля – по биологии, 25 апреля – по русскому языку, 27 апреля – по географии, 11 мая – по обществознанию и 15 мая – по истории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]