Эксперт: жилищное строительство во Владивостоке тормозят пробки и дорогая земля

Объемы жилищного строительства во Владивостоке снижаются из-за дороговизны земли, сложности подключения коммуникаций и слабой дорожной сети, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

По данным Приморскстата, во Владивостоке в 2017 году было построено 111,2 тыс. квадратных метров жилых домов, на 38% меньше, чем в 2016 году.

"Существенная проблема - дороговизна и непрозрачность подключения к коммуникациям и выделения земли. Вторая и не менее значимая проблема состоит в том, что слабая дорожная сеть создает патовую ситуацию - все должны жить в центре, иначе просто не доберутся до работы в разумное время, а рельеф не позволяет построить в центре даже одного нового микрорайона. Но чем сильнее разрастаются окраины, тем хуже пробки и меньше шансов добраться до работы вовремя. Так и получается, что без новых дорог строительство будет постоянно сокращаться, так как просто нет смысла покупать квартиру за пределами двухчасовой транспортной доступности делового центра", - сообщил доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, один из ведущих экономистов Дальнего Востока Максим Кривелевич.

По данным городской администрации, в прошлом году в столице Приморья, в частности, сдали первый многоквартирный жилой дом в микрорайоне "Зеленый Угол", построенный по программе "Жилье для российской семьи" резидентом свободного порта Владивосток.

Стоимость квадратного метра жилья для участников программы рекордно низкая по меркам региона и составляет 35 тыс. рублей.

Еще один дом со щадящими ценами на квартиры, менее 50 тыс. рублей за квадратный метр, сдали летом 2017 года на территории Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, среди его новоселов преподаватели и сотрудники вузов, академии наук, оборонных предприятий, других бюджетных организаций.

Также среди домов, сданных в строй в прошлом году - один из городских долгостроев, новоселья в котором дольщики ждали 10 лет.

В целом в Приморье в 2017 году сдали в эксплуатацию почти 6 тыс. квартир общей площадью 418 тыс. квадратных метров.

По данным администрации края, 24 тыс. квадратных метров в прошлом году построены для участников госпрограммы "Жилье для российской семьи", еще около 4 тыс. квадратных метров жилья готовы к заселению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В четырех трехэтажных домах в селе Покровка Октябрьского района смогут поселиться 144 выпускника детских домов края вместе со своими семьями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]