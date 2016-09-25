Активные поиски пропавшего судна «Восток» прекращены. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко и Виктории Шандыбиной
Активные поиски пропавшего в Японском море судна приостановлены. Об этом заявил морской координационный центр. С момента пропажи «Востока» с радаров прошло уже шесть суток. За это время поисковики нашли плоты, спасательные круги и жилеты экипажа рыболовецкого сейнера. Последние дни операции никаких результатов не принесли.
Одно за другим суда, которые участвовали в поисках «Востока», освобождали от операции из-за погодных условий и риска обледенения. «Спасатель Заборщиков» — буксир, который все эти дни обследовал акваторию залива Посьета, также завершил свою работу. Накануне он был отозван во Владивосток. Такое решение принял морской координационный центр. Теперь заниматься поисками на предполагаемом место бедствия в Японском море будут только проходящие мимо суда. Однако два самолета-амфибии Бе-200 всё же продолжат поиски с воздуха.
Активную фазу поисковой операции прекратили из-за штормовых условий в море. Сильный ветер, высокие волны и непрекращающийся снег осложняют операцию и, как утверждают в морском координационном центре, не оставляют надежды на спасение экипажа. Впрочем, родственники моряков всё еще надеются на чудо.
Все эти напряженные дни поисков психологическую помощь родным и близким экипажа «Востока» оказывают по телефону «горячей линии». Ее организовали как только поступила информация о пропаже судна.
Наталья Андреева, психолог главного управления МЧС России по Приморскому краю: «На данный момент поступило более 650 звонков. Сейчас родственников интересует, какой результат приносит поисковая работа».
Напомним, с 25 января, когда с сейнера «Восток» поступил аварийный сигнал, спасатели обследовали около 40 тысяч квадратных километров акватории. В поисках принимали участие спасательные и проходящие мимо теплоходы, вертолеты Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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