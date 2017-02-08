Экипаж корабля "Адмирал Виноградов" отразил воздушную атаку условного противника
Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" в ходе учений в Японском море отразил воздушную атаку условного противника, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"В рамках отработки морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" провел ряд учений и тренировок в Японском море. В акватории залива Петра Великого тихоокеанцы провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения "противника". Роль условного противника выполнял экипаж противолодочного самолета Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота. Также моряки провели тренировку по борьбе за живучесть корабля", - уточнил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский..
Кроме того, экипаж провел учения по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде, во время которого штатные расчеты по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели гранатометания в месте стоянки корабля. Также "Адмирал Виноградов" принял на борт штатный вертолет Ка-27, и экипаж совместно с авиагруппой отработал управление кораблем во время полетов палубного вертолета. Для этого на ходу было проведено порядка пяти взлетов и посадок Ка-27 на палубу БПК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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