Новый жилой комплекс из 19 домов появится во Владивостоке

В период с 22 по 29 января Свободный порт Владивосток пополнился новыми проектами. Корпорация развития Дальнего Востока заключила резидентские соглашения с шестью компаниями, четыре из которых намерены реализовать свои инвестиционные идеи на территории Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрацыии Приморского края, ООО «Азимут-Девелопмент» в рамках преференционного режима возведет современный жилой комплекс во Владивостоке. Строительство будет проводиться в две очереди: на первом этапе будет создано семь жилых домов с коммерческими помещениями, в рамках второй очереди планируется построить еще 12 жилых домов. Всего на продажу будет выставлено 155 квартир, 274 машиноместа на подземной парковке и коммерческие помещения.

В рамках благоустройства придомовой территории жилого комплекса компания также построит подъездные пути, детскую площадку и площадку для отдыха, проведет озеленение.

Планируется, что реализация проекта начнется в первом квартале 2018 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на третий квартал 2021 года, второй очереди – на третий квартал 2022 года.

Еще один проект в рамках механизма СПВ реализует во Владивостоке компания «Отель7». Благодаря инвесторам в городе появится 18-этажный жилой дом. Строительство объекта предполагает создание дополнительной социальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Другой инвестор – ООО «Юридическая компания Твоя земля» – построит во Владивостоке шесть обвалованных автостоянок. А ООО «Профессорская клиника Едранова» создаст стоматологическую клинику, оказывающую широкий спектр услуг консультативного, терапевтического, хирургического и ортопедического характера.

Отметим, по информации Корпорации развития Дальнего Востока, в рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже около 400 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 350 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]