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Житель Красноярского края во Владивостоке убил женщину киркой и получил тюремный срок

Житель Красноярского края во Владивостоке убил женщину киркой и получил тюремный срок

Фото: krasnodar.au.ru

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя Красноярского края 1989 г.р. Он признан виновным в убийстве.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант в августе 2017 года, будучи во Владивостоке, познакомился с жительницей краевого центра, которая пригласила его к себе домой.

После распития спиртного между ними возник словесный конфликт. Мужчина взял кирку и избил потерпевшую. От полученных повреждений женщина умерла.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное (с учетом правил ст. 70 УК РФ) к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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