Конфликтного тигра намерены изъять из дикой природы в Приморье

В Приморье ведется отлов конфликтного тигра, который охотится на собак и держит в напряжении жителей села Алексей-Никольское Уссурийского района.

Отловом полосатого хищника и контролем ситуации в населенном пункте занимаются сейчас две оперативных группы департамента охотничьего надзора Приморского края, а также специалисты МРОО «Центр «Тигр», Центра «Амурский тигр» и WWF России. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Первый сигнал по Алексей-Никольскому поступил к нам 20 января, но этого зверя мы начали отслеживать еще раньше, с конца декабря, когда он утащил двух собак с полигона, в пяти километров от села. Уже подтверждено, что тигр унес из деревни четыре собаки. Ситуация действительно конфликтная, поэтому было принято решение об изъятии тигра из природы и выяснении причин его поведения», – комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

По его словам, зверь ведет себя неадекватно – он не боится света и крика людей.

«Неадекватное поведение заключается также в том, что, умертвив собаку, он ее утаскивал на большие расстояния, порядка трех-четырех километров. Обычно тигр не уносит так далеко свою добычу. Именно поэтому рассматривалась как одна из рабочих версий, что это может быть тигрица с тигренком, но пока она не нашла подтверждения», – добавил руководитель департамента.

Уже порядка пяти дней возле села находятся сотрудники департамента охотнадзора, которые сооружают ловушки для того, чтобы зверя обездвижить и обследовать. Способы разрешения таких конфликтных ситуаций отработаны уже на протяжении 15 лет. В данном случае из технических средств применяются тепловизоры, задействованы три автомобиля, в том числе КамАЗ Центра «Тигр» с ветеринарным модулем.

«Это одна из достаточно частых конфликтных ситуаций с тигром, которые происходят на территории его обитания в России. Специальная группа сейчас действует по разработанному алгоритму и постоянно находится в этой зоне. Причин для серьезного беспокойства я не вижу», — сказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

Конфликтная группа охотнадзора постоянно находится рядом с деревней и патрулирует окраины Алексей-Никольского. Жители села обеспечены номерами телефонов, по которым нужно звонить в случае появления полосатого гостя, и меры будут приняты незамедлительно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]