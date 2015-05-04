Во Владивостоке состоялся Чемпионат и Первенство ДФО по киокусинкай. Видеорепортаж Егора Коваленко и Елены Ритус
Во Владивостоке состоялось масштабное спортивное событие. Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по киокусинкай собрал 500 спортсменов из Приморья, Камчатки, Магадана, Сахалина, приехала команда даже из Чукотки.
Отточенная техника и невероятная концентрация — главные секреты тамишевари — искусства ломать твердые предметы незащищенными частями тела. Опытные сэнсэи выступили с эффектными номерами.
Киокусинкай — один из самых жестких видов восточных единоборств. В двухдневных соревнованиях спортсмены показали все свое мастерство в ката — техническом комплексе, тамишевари и поединках — кумитэ.
Евгений Савин, президент федерации киокусинкай Приморского края: «Здесь нет новичков, здесь уровень подготовки — это пятый год минимум с желтого пояса шестого кю. В чемпионате в основном выступают люди, которые отзанимались 10 лет, больше. Это уже коричневые, черные пояса».
Приморским спортсменам традиционную конкуренцию составили хабаровчане. Да и другие дальневосточники не отстают. Но в поединках на татами побеждает только тот, кто способен нанести максимальный урон сопернику.
Антон Клинг, участник соревнований (Владивосток): «Правильная тактика была на бой. Увидел, как он действовал в предыдущем своем бою, какие у него были травмы, сделал выводы и предпринял такие действия».
Данил Зыченков, участник соревнований (Уссурийск): «Когда я дрался, мои родители снимали на видео, я увидел своего соперника, как он хромает, за счет этого я начал бить в одну и ту же ногу. И поэтому он упал».
Статусный турнир стал ярким спортивным событием. Победители и призеры по итогам соревнований получили не только заслуженные награды, но и новые спортивные разряды, а чемпионы — еще и путевки на всероссийский турнир.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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