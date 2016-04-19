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Отель «Хендэ» во Владивостоке с мая переходит в формат «Лотте»

Отель «Хендэ» во Владивостоке с мая переходит в формат «Лотте»

Фото: 101 Отель

30 января глава города Владивостока Виталий Веркеенко провел рабочую встречу с президентом ООО «Владивостокский бизнес-центр» Ким У Чжуном.

Ким У Чжун проинформировал главу Владивостока о том, что в конце прошлого года была осуществлена смена собственника расположенного в центре города отеля «Хендэ», и теперь, ориентировочно с мая нынешнего года, он будет принадлежать всемирной туристической корпорации «Лотте» и носить ее имя. Это повлечет за собой реконструкцию отеля и его переформатирование под требования «Лотте». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, Отель «Хёндэ», построенный в 1997 году, стал первым отелем представительского уровня во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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