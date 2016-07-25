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Во Владивостоке состоялось 10-минутное судебное заседание по банкротству «Адмирала». Видеорепортаж Сергея Станчика

Во Владивостоке состоялось судебное заседание по банкротству «Адмирала». Хоккейный клуб задолжал солидную сумму компании «Конкорд-Трэвел». За что не заплатили хоккеисты, и почему дело слушалось всего десять минут?

Краевой арбитражный суд. Сегодня свои финансовые споры здесь решают две серьезные организации. Истец — авиаперевозчик «Конкорд-Трэвел». Ответчик — хоккейный клуб «Адмирала». История судебных противостояний длится уже не первый год.

Андрей Брагин, представитель компании «Конкорд-Трэвел»: «Мы осуществляли перевозку хоккейного клуба в 2014—15 годах. Была объективная задолженность. Мы прошли все арбитражные суды. Неоднократно обращались к руководству погасить задолженность. Но, к сожалению, это не было сделано. Единственный шаг возможный для нас — это подать заявление в суд о признании клуба банкротом».

Логика понятная! Ведь если клуб признают банкротом, то по закону все имущество «Адмирала» автоматически пойдет на оплату долгов. Но заседание почему-то заканчивается, не успев начаться. Слушание дела переносится на два месяца. Стороны договорились, что за это время хоккейный клуб погасит все задолженности. Часть денег уже выплачена авиаперевозчику.

Анна Бадюкова, представитель хоккейного клуба «Адмирал»: «В настоящее время руководство клуба прилагает все силы, чтобы погасить задолженность перед «Конкорд-Трэвел». Задолженность была порядка 20 миллионов. Погашено более 50 процентов».

Кстати, здесь же слушается еще одно громкое дело о банкротстве. От «Луча-Энергии» также требуют погашения многомиллионных долгов. К чему приведет это финансовое противостояние, станет известно уже весной. Следующее заседание по делу футбольного клуба «Луч» состоится в конце марта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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