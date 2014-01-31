В Ольгинском районе найден труп тигра, напавшего на человека
Сотрудники охотнадзора Приморского края и МВД России в Ольгинском районе Приморского края обнаружили труп амурского тигра и следы встречи человека с хищником, которая трагически закончилась для обоих. На данный момент проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на центр «Амурский тигр».
Погибший тигр изъят с места происшествия и будет направлен на экспертизу. На месте сотрудники МВД и специалисты охотнадзора составили схему взаимного расположения человека и тигра, а также собрали гильзы и другие вещественные доказательства, которые смогут помочь пролить свет на то, как всё было на самом деле.
«Пока рано делать выводы и в интересах следствия мы не можем разглашать какие-либо данные, тем более, что они противоречивые. Печально, что погиб тигр. Мы надеемся, что сотрудники МВД, имея данные экспертизы трупа тигра и собранные материалы с места происшествия откроют нам всем правду на произошедшее. Только тогда можно будет говорить о том, кто виноват. В любом случае надо оперативно провести экспертизу», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«На данный момент ведется доследственная проверка и анализ собранного материала, уточняются детали. Тело животного транспортировано в ОВД, откуда будет традиционно направлено на экспертизу в специализированный центр в Воздвиженке», — комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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