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В Приморье транспортная компания подвергнута миллионному штрафу за коррупционное правонарушение

В Приморье транспортная компания подвергнута миллионному штрафу за коррупционное правонарушение

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока провела проверку по факту передачи исполнительным директором транспортной компании взятки чиновнику за непривлечение предприятия к административной ответственности, а также за общее покровительство.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, мужчина через посредника передал 35 тыс. рублей за совершение в пользу юридического лица заведомо незаконного действия (бездействия) со стороны должностных лиц контролирующего органа. По факту получения должностными лицами взятки возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ, по которому ведется следствие.

В связи с этим прокурор района в отношении юридического лица - ООО «Кавалеровское АТП» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его судебного рассмотрения указанная транспортная компания подвергнута административному штрафу в размере 1 млн. рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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