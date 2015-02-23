Увидеть армейские навыки владивостокских мальчишек воочию смогли сверстники из Поднебесной. Воспитанники клуба «Юный патриот Родины» встретились с гостями из соседнего региона. Обмен опытом и дружеское общение прошло в рамках международного фестиваля «Маяки дружбы».

Поговорку «Тяжело в учении, легко в бою» хорошо знают как в России так и в Китае. Но у юных патриотов из соседних стран вполне добрые стремления: быть на страже мира и дружбы. У владивостокских юнармейцев и воспитанников военно-патриотического клуба из города Харбин неожиданно много общего. Здесь даже легендарная «Катюша» под строевой шаг звучит на двух языках.

Восьмиклассник Данил Сурков демонстрирует гостям разборку и сборку автомата. Будущий морской пехотинец справляется с заданием на отлично, за 29 секунд. Посоревноваться с ним не решается никто из китайских сверстников. Справиться с автоматом Калашникова пробует один из представителей китайской делегации, но, безуспешно, этот калибр ему незнаком.

Среди китайских ребят, одетых в камуфляжную форму, есть и девчонки. Говорят, у них на Родине девушку в военной форме уважают все! Ван И Синь решила пойти по стопам отца, чтобы продолжить военную династию.

Ван И Синь, воспитанница детского военно-патриотического клуба г. Харбин: «Больше всего мне нравится изучать медицинскую подготовку. Я недавно занимаюсь в клубе, но уже знаю, как накладывать бинт, если потребуется моя помощь».

Знакомство с традициями детского военно-патриотического клуба, почти с полувековой историей, для этих китайских ребят — первое знакомство с Россией. Тьен Чон Ци интересуют корабли, а во Владивостоке дух захватывает от их изобилия.

Тьен Чон Ци, воспитанник детского военно-патриотического клуба г. Харбин: «Во Владивостоке я впервые и больше всего мне понравилась экскурсия по подводной лодке. Думаю, в будущем, моя жизнь будет непременно связана с морем».

Наставники из Харбина считают: в патриотическом воспитании китайской и российской молодежи схожие корни. И это не удивительно, ведь патриотизм в переводе с латинского означает «Отечество». Его настоящие защитники всегда готовы прийти на помощь друг другу.

Александр Клышевский, воспитанник клуба «Юный патриот Родины»: «Я верю, что китайский и российский народ никогда не окажется друг против друга на поле брани. А если нужно, то встанут рядом, плечом к плечу!»

Обмен шевронами, автографами и фотографии на память. Такие «Маяки дружбы» и доверия привезут молодые люди в Поднебесную от новых друзей из России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]