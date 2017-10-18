Константин Богданенко назначен на должность врио вице-губернатора Приморского края

Константин Богданенко приступит к работе в Администрации региона с 1 февраля. Распоряжение об этом подписал руководитель края Андрей Тарасенко.

Заместитель главы региона будет курировать работу департаментов экономики и развития предпринимательства, проектного управления, а также работу Инвестагенства Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Кроме того, в ведении нового вице-губернатора – вопросы социально-экономического развития Приморья. В частности, реализацию комплексного плана социально-экономического развития Приморья до 2025 года, который будет способствовать устойчивому сбалансированному экономическому росту края. Реализация стратегического документа также позволит достичь более высоких показателей социального развития, чем в среднем по России – такую задачу поставил Президент России Владимир Путин.

Комплексный план предусматривает мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Приморья на сумму более 12,6 миллиардов рублей, из них в 2018 году – 5,8 миллиардов рублей. Это мероприятия в сфере здравоохранения, культуры, образования, развития физической культуры и спорта, социальной защиты населения.

Отметим, до сегодняшнего дня Константин Богданенко являлся депутатом краевого Законодательного Собрания Приморского края. В среду, 31 января, на первом в этом году заседании краевого парламента, по личному заявлению депутата, его полномочия прекращены досрочно, он также выведен из состава комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию.

Справочно: Богданенко Константин Сергеевич родился 22 апреля 1972 года во Владивостоке.

В 1989 году окончил Владивостокскую среднюю школу № 45, поступил в Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники и ПВО. После получения Украиной независимости обучение прервал и перевелся на факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного политехнического института (Владивосток). Окончил ДВПИ в 1994 году по специальности «Инженер-электрик».

В 2013 году получил дополнительное образование в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова по программе MBA Executive.

Трудовую деятельность начал в 1994 году, управляющим первого коммерческого радио Владивостока – VBC.

С 1998 года – совладелец и сооснователь Группы компаний DNS. Возглавил ООО «Авиаполис Янковский», компанию, ставшей одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток.

Ведет активную общественную деятельность. С 2010 года состоит в Приморском отделении всероссийской организации предпринимателей «Опора России», в настоящее время – заместитель руководителя отделения, член Президиума Правления ООО МСП «Опора России».

Входил в состав общественных экспертных советов при Губернаторе Приморского края по информационным технологиям, промышленности, экономике. С 2013 года – участник региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Член организационного штаба по осуществлению координации деятельности по внедрению в Приморском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и дорожных карт по улучшению инвестиционного климата.

Занимал должность заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию.

Воспитывает троих детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]