«Вести: Приморье»: Где и когда лучше всего будет видно суперлуние?

В ночь на 1 февраля нужно смотреть на луну. Единственный и неповторимый спутник нашей планеты предстанет перед землянами во всей красе. Мало того, что 31 января Луна подошла к планете на минимальное расстояние за месяц, так еще и ближайшей ночью она будет полной. Но апогеем космических событий станет затмение, которое хоть и происходит почти каждый год, но не всегда становится заметным для приморцев.

«Вести: Приморье» попросили прокомментировать астрономические явления, которые произойдут уже ближайшей ночью, директора Уссурийской астрофизической обсерватории Геннадия Корниенко.

- Геннадий Иванович, что за термин такой «суперлуние»?

Г. Н. Корниенко: «Термин этот появился с легкой руки журналистов, я полагаю. В науке такого понятия не существует. Термин широко используется последние года два. Если говорить на языке «народа», то суперлуние — это обычное явление, которое на самом деле случается каждый месяц, просто не всегда оно совпадает с полнолунием. В этот момент Луна приближается к Земле на максимально близкое расстояние. Спутник действительно становится более заметным, но лишь немного. Никаких геофизических эффектов суперлуние не вызывает».

- Сегодня ведь еще и лунное затмение. Смогут ли его увидеть приморцы?

Г. Н. Корниенко: «Сегодня синоптики обещают ясную погоду. Поэтому ничего не должно помешать наблюдению за затмением, которое начнется примерно в 21.48 и завершится после 01.00 1 февраля. Полностью Луна войдет в тень в 22.51. То есть явление будет наблюдаться довольно долго. Фотографы-любители смогут сделать интересные снимки, если позволяет оптическое оборудование, главное, уехать подальше из города».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]