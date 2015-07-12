Китайская компания планирует инвестировать в строительство ТЭЦ в Приморье
Детали проекта по строительству Артёмовской ТЭЦ обсудили на встрече вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна с руководством строительной компании BeijingJHMKTehnologyDevelopmentLTD, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
По словам генерального директора китайской компании Гана Хуана, они имеют опыт строительства подобных объектов, однако в России это будет первым подобным проектом.
«Компания готова вложить свои средства в строительство новой электростанции, используя самые современные технологии в строительстве и энергетики», – обозначил руководитель компании.
Перед началом реализации этого проекта китайскую сторону интересуют ряд вопросов: состояние транспортной и коммунальной инфраструктуры в районе строительства, оформление разрешительной и проектно-сметной документации.
«Для нас первоочередное сейчас – получить разрешение на строительство и приступить к работе», – отметил Ган Хуан.
Как подчеркнул Гагик Захарян, администрация Приморья готова оказать максимальную помощь китайским инвесторам в получении разрешительной и проектной документации. Одним из вариантов для ускорения и координации этой работы может стать создание совместного предприятия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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