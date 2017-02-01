Анонс на 1 февраля

1 февраля начинается прием документов в первые классы школ Приморья.

1 февраля в 11.00 во Владивостоке, антикварная галерея «Раритет» (Посьетская, 28) – выставка «23 Февраля на открытке СССР».

1 февраля в 11.00 во Владивостоке, антикварная галерея «Раритет» (Посьетская, 28) – выставка «Символ года в фарфоре».

1 февраля в 18.30 в приморском краевом театре имени М. Горького (Светланская, 49) – трагикомедия «Товарищ».

1 февраля в 19.00 в пригороде Владивостока, «Комета» (Шевченко, 202) – открытые соревнования по сноуборду в дисциплине слалом-гигант.

1 февраля в 19.00 на приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Тоска».

С 1 по 3 февраля в Находке, в музейно-выставочном центре — практический семинар «Этностиль в современной моде».

1 февраля – Всемирный день хиджаба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]