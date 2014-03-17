Во Владивостоке задержан «парфюмер»
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение работницы магазина косметики о краже.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, во время проведения ревизии персонал обнаружил недостачу товара. При просмотре записи камеры видеонаблюдения было установлено, что неизвестный мужчина берет с полки семь упаковок туалетной воды и выходит из магазина. Общий ущерб составил около 17 тысяч рублей.
Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний житель города Владивостока. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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