В Приморском крае по статье «умышленное убийство» судят женщину, которая убила мужа, защищаясь от побоев. Государственный обвинитель требует для подсудимой Галины Каторовой 7 лет тюрьмы. Сейчас это громкое дело обсуждает вся страна.

Здесь, в квартире на окраине Находки, живут уже другие люди. Но именно в этой скромной однушке почти год назад все и произошло. Максим Каторов в день зарплаты перебрал алкоголя, завязалась ссора с женой, он стал ее бить и душить, защищаясь женщина схватила кухонный нож. То, что она убила мужа, Галина поняла лишь когда приехавшие медики констатировали смерть Максима.

Елена Соловьева, адвокат Галины Каторовой: «У Галины случилась настолько мощная истерика, что вот эти крики слышали все соседи, убийца не смог бы так разыграть, поэтому у нас сомнений нет, что это не умышленное преступление».

Эти крики отчаяния помнят многие соседи. Жильцы из квартиры этажом ниже прятали у себя двухлетнюю дочь Галины, чтобы та не увидела мертвого отца. Но на камеру рассказывать о событиях той ночи никто не решился.

- Девочку мы забирали себе.

- А они нормальной семьей были?

- Нормальной!

Действительно, казалось бы у Галины с Максимом была вполне обычная семья. Она — старший кассир в магазине, добрая и отзывчивая женщина, он работает на железной дороге, вместе воспитывают дочь. Все как у всех, вот только погибший, по показаниям свидетелей, нередко поднимал руку на свою жену.

Надежда Дедова, подруга Галины Каторовой: «Особенно под алкогольным опьянением приступы агрессии, бешенства, но не всегда, было и нормально у них, а потом просто хуже становится стало».

По версии адвоката, Галина убила мужа случайно, в очередной раз защищаясь от побоев. Но государственное обвинение так не считает, и женщина, которая сама себя сделала вдовой, а своего ребенка — наполовину сиротой, обвиняется именно в умышленном убийстве. Ей грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

Елена Соловьева, адвокат: «Безусловно, изоляция от общества, сами понимаете, как отразится на жизни ребенка, такое наказание как 7 лет лишения свободы — это целая жизнь и для самой Галины, не говоря уже о ее ребенке».

Смягчения наказания для Галины просит даже потерпевшая — мать убитого Максима Каторова. Прислушается ли суд ко всем этим доводам, станет известно 15 февраля. На этот день запланировано оглашение приговора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]