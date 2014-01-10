Ученых беспокоит уровень радиоактивности в акваториях Приморья
Приморские ученые разработали новый метод определения радионуклидов в морской воде. Устройство для мониторинга радиоактивного загрязнения прошло проверку в международной океанической экспедиции. Исследования акваторий Северного моря, пролива Ла-Манш и побережья Африки дали неожиданные результаты. Содержание цезия на некоторых морских станциях превышало допустимую норму в 10 раз. Выяснить уровень радиоактивности в морских акваториях Приморья ученые ДВО РАН планируют уже этим летом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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