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Ученых беспокоит уровень радиоактивности в акваториях Приморья

Ученых беспокоит уровень радиоактивности в акваториях Приморья

Фото: chemistry-chemists.com

Приморские ученые разработали новый метод определения радионуклидов в морской воде. Устройство для мониторинга радиоактивного загрязнения прошло проверку в международной океанической экспедиции. Исследования акваторий Северного моря, пролива Ла-Манш и побережья Африки дали неожиданные результаты. Содержание цезия на некоторых морских станциях превышало допустимую норму в 10 раз. Выяснить уровень радиоактивности в морских акваториях Приморья ученые ДВО РАН планируют уже этим летом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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