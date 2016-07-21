Жители Приморья могут заявить о желании проголосовать на выборах Президента по месту своего нахождения

Сегодня, 31 января, территориальные избирательные комиссии, МФЦ и портал Госуслуги начали принимать заявления от избирателей, которые не смогут проголосовать на своих участках по месту регистрации 18 марта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, все граждане по умолчанию включены в списки избирателей на участках по месту регистрации, однако у каждого есть возможность проголосовать там, где он планирует находиться в день выборов Президента России.

«Особенно эта опция удобна для студентов, обучающихся во Владивостоке, но прописанных в других муниципалитетах края, для военнослужащих или вахтовиков, временно проживающих в регионе», – сообщили в администрации Приморского края.

Заявления о намерении проголосовать по месту пребывания принимаются во всех многофункциональных центрах Приморья.

Жители края и других регионов, которые планируют или уже находятся на территории Приморья могут подобрать себе подходящий избирательный участок на 18 марта – на сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты.

Секретарь краевой избирательной комиссии Роман Охотников добавил, что, помимо МФЦ, уже сегодня с подобным заявлением каждый желающий может прийти в любую территориальную избирательную комиссию или оформить его через Интернет – на Едином портале Госуслуг. Кроме того, с 25 февраля заявления будут приниматься в участковых избирательных комиссиях края. Завершится прием документов 12 марта. При посещении учреждений с собой нужно взять паспорт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]